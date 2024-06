Accoltellato dal figlio sedicenne, resta in prognosi riservata

agenzia

Il ragazzo voleva difendere la madre che veniva picchiata

CHIAVENNA (SONDRIO), 09 GIU – Resta in prognosi riservata all’ospedale Manzoni di Lecco l’uomo ferito ieri a coltellate dal figlio sedicenne che, secondo la prima ricostruzione, voleva difendere la madre che veniva picchiata. Sono in corso, in queste ore, ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Chiavenna, guidata dal capitano Giuseppe Antonicelli per accertare il movente di quanto è avvenuto all’interno della famiglia di origine marocchina, che ha cinque figli tutti minorenni. Il sedicenne che, nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17, ha colpito con due coltellate il padre, una delle quali alla schiena con il forte rischio di avere perforato un polmone, è ora indagato in stato di libertà con l’accusa di lesioni gravi. Il fatto è avvenuto all’interno di una casa di Chiavenna, l’ultima casa a un passo dal territorio comunale di Piuro, nel versante italiano della Val Bregaglia e vicina al confine con la Svizzera. Due le Procure ora al lavoro: quella dei minori di Milano, competente per territorio e per le coltellate sferrate dal ragazzo al papà, e quella di Sondrio diretta da Piero Basilone per valutare l’eventuale contesto di maltrattamenti in cui l’aggressione è maturata. I militari, nelle prossime ore, torneranno ad ascoltare il minore e la mamma, ieri sera ascoltati a lungo (il figlio in modalità protetta) in caserma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA