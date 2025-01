Almasri: P.De Luca, ‘Meloni ha dovere di chiarire in Parlamento, vicenda grave’

agenzia

Roma, 30 gen. “Al netto della discussione giuridica sulla iscrizione al registro degli indagati con il rinvio al Tribunale dei ministri, che è atto molto diverso comunque dall’avviso di garanzia, noi condanniamo la vicenda della scarcerazione del torturatore libico da un punto vista politico. Qui si tratta di un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale Internazionale nei confronti di un criminale, un torturatore, un assassino, un trafficante di uomini”. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione politiche europee, a Restart su Rai3.

“Almasri dopo essere stato arrestato dalla polizia, è stato scarcerato per l’inerzia del ministro della Giustizia che ha violato lo Statuto della Corte Penale Internazionale, facendo decorrere i termini per la conferma dell’arresto. Ma come se non bastasse il governo oltre a liberare questo criminale, addirittura lo messo su un volo di Stato pagato dai contribuenti. E lo ha fatto tornare nell’unico posto, la Libia, dove godrà ovviamente dell’impunità per i crimini commessi. Andava inviato all’Aja e non in Libia. Dal nostro punto di vista non c’è nessuna ragione di Stato, nessuna questione di interesse pubblico o di sicurezza nazionale che giustifichi questo atteggiamento”.