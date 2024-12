agenzia

Ambiente, Barbaro: “C’è squilibrio tra Parchi e Aree marine protette”

Roma, 17 dic. “Stiamo cercando di coinvolgere anche le associazioni ambientaliste per portare un contributo all’adeguamento della legge 394 che disciplina le aree protette sul nostro territorio. La legge va assolutamente adeguata, ma l’importanza di questa riunione non è soltanto nell’adeguamento della legge, ma nella possibilità di dare continuità ai confronti per trovare le proposte […]

Di Redazione | 17 Dicembre 2024