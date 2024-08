Animali: M5s, ‘Salvini imbarazzante, conosce legge sparatutto della Lega?’

agenzia

Roma, 26 ago. “Farebbe ridere se non fosse tragico. Da un lato il ministro Salvini fa un post su Facebook annunciando un progetto di legge per aumentare le pene detentive per chi maltratta o uccide gli animali. Dall’altra in commissione Agricoltura il presidente Bruzzone, esponente del suo stesso partito, firma e vuole a tutti i costi portare avanti una legge che consente di uccidere impunemente gli animali, usarli come esche vive, torturandoli quindi, utilizzare anche i visori notturni”. Così i parlamentari del M5S componenti del Comitato Pianeta 2050: Sergio Costa, coordinatore, Ilaria Fontana, Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Gisella Naturale.