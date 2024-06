Antisemitismo: Fregolent (Iv),’ boicottaggio prodotti israeliani riecheggia a nazismo’

agenzia

Roma, 25 giu. “Dopo la campagna degli atenei per boicottare gli accordi accademici con Israele ora arriva la richiesta di boicottaggio dei prodotti israeliani nei punti vendita di Coop. E quando l’ondata antisemita arriva a un boicottaggio che riecheggia al Judenboykott di memoria nazista non possiamo restare indifferenti, non possiamo essere complici”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, commentando il manifesto che chiede di interrompere la commercializzazione di prodotti israeliani