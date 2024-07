Arrestato diplomatico, consegnava droga con l’auto di Cd

agenzia

Bloccato in Olanda su mandato d'arresto della Procura di Roma

TRIESTE, 16 LUG – Avrebbe consegnato per due volte ingenti partite di droga utilizzando un’auto coperta da immunità diplomatica, essendo lui stesso un diplomatico. Si tratta di un cittadino yemenita, Tariq Mohammed Hussein, del corpo diplomatico dello Yemen, arrestato in Olanda in esecuzione di un mandato d’arresto europeo della Procura di Roma. All’uomo sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e i due casi di concorso in detenzione e trasporto di droga, relativi a 5 chilogrammi di cocaina consegnati a Fiano Romano nel dicembre 2020 e a cento chilogrammi di hashish, a Roma, nel gennaio 2021. Il reato di associazione si configura in quanto faceva parte di una banda capeggiata da Antonio Gala e dai fratelli Fabrizio e Simone Capogna, dedita appunto al traffico di droga, e per aver custodito droga nella sua casa, dove conviveva un cittadino brasiliano.

