Auto: Boccia, ‘da Urso il nulla, governo non ha politica industriale’

Roma, 7 nov. “Il ministro Urso non ha dato al Pd alcuna risposta sulla politica industriale del governo. Non ci vengano a raccontare, come ha fatto il ministro Urso in aula, la storiella che la crisi del settore è colpa del green deal, perché oggi è in crisi l’auto, ma domani la crisi riguarderà qualcos’altro. Quella dell’auto c’è perché in Italia ci sono 500 auto ogni mille abitanti. Abbiamo mai discusso di questo in aula?”. Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, intervenendo in Aula per il question time in cui il ministro Urso ha risposto a un’interrogazione del senatore Andrea Martella (Pd) sul taglio del fondo dell’Auomotive per 4,6 miliardi.

“Gli under 25 non hanno l’auto come status symbol. Ma maggioranza e governo hanno guardato i dati? Sanno che negli ultimi 15 anni i ragazzi under 25 hanno comprato il 45% in meno delle auto? La realtà di oggi ci parla di mobilità urbana, di Tpl, di car pooling, di ciclabili. I ragazzi di oggi non chiedono di acquistare l’auto, anche perché costa troppo. Abbiamo discusso delle ragioni dell’incremento prezzi, magari in una mozione unitaria che non c’è stata perché governo e maggioranza non si sono mai messi in condizione di accettare le proposte dell’opposizione?”.