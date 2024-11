Autonomia: Alfieri (Pd), ‘Calderoli arrogante, gli servirebbe periodo silenzio’

agenzia

Roma, 16 nov. “Al posto di un bagno di umiltà dopa la sberla della sentenza della Corte Costituzionale, Calderoli reagisce attaccando con arroganza l’opposizione”. Lo dichiara Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr nella segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Forse è proprio a lui che servirebbe un periodo di silenzio per riflettere su tutti i punti di illegittimità costituzionale che la Corte ha sollevato e sul fatto che la legge che porta il suo nome sia stata smontata pezzo per pezzo. Piuttosto, in un residuo rispetto verso le istituzioni, blocchi subito i negoziati sulle intese con Lombardia e Veneto. Come timidamente incominciano a chiedere anche esponenti della sua maggioranza”.

