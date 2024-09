Autonomia: Ascani (Pd), ‘Italia una e indivisibile, italiani dicono no a progetto eversivo’

agenzia

Roma, 16 set. “È evidente che l’Italia non vuole l’autonomia differenziata. Le cittadine e i cittadini hanno le idee chiare come prova il grandissimo numero di firme raccolte contro la legge. È un progetto eversivo voluto dal governo per fare un favore alla Lega di Calderoli e Salvini, per separare chi ce la fa da chi invece resta indietro e ha bisogno di essere sostenuto, accompagnato. L’Italia è una e indivisibile. È scritto nella Costituzione e le nostre Madri e i nostri Padri costituenti, consapevoli del sacrificio che ha portato a questa conquista, l’hanno specificato, per evitare che a qualcuno potesse venire in mente di dividerla, proprio come stanno facendo adesso i partiti dei ‘patrioti’ al governo”. Così Anna Ascani, deputata del Partito democratico e vicepresidente della Camera, ieri sera alla Festa de L’Unità di Carlentini.