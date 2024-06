agenzia

Roma, 11 giu Il gruppo Avs ha chiesto il ritorno in commissione del Ddl sull’autonomia differenziata. “La Camera non può essere passacarte, non può limitarsi a ratificare le decisioni prese da un’altra parte. Non su un provvedimento che cambia la natura delle nostre istituzioni. Il provvedimento deve tornare nella sua sede naturale, la commissione”, ha detto Filiberto Zaratti.

