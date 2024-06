Autonomia: Bonelli, ‘aderiamo a raccolta firme referendum’

agenzia

Roma, 21 giu. “Come già annunciato subito dopo l’approvazione in aula, aderiamo alla raccolta firme per il referendum abrogativo contro il disegno di legge sull’Autonomia Differenziata, approvato alla Camera con una stretta maggioranza”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Angelo Bonelli.

“Siamo fermamente contrari al ddl Calderoli, un progetto che spacca l’Italia e aumenta le disuguaglianze tra le diverse regioni del nostro Paese. Per questo, aderiamo convintamente alla raccolta firme per il referendum e mobiliteremo nostri iscritti, eletti e cittadini contro questa legge che è frutto di un mercimonio tra Salvini e Meloni. Per questo, insieme alle altre forze politiche di opposizione, ai sindacati, alle associazioni e alle reti civiche, ci impegneremo a raccogliere le firme necessarie e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questo referendum.”