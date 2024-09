Autonomia: Caiata (Fdi), ‘su commercio estero accentua differenze’

agenzia

Roma, 29 set. “Invertire la rotta sul commercio estero estendendo le garanzie di autonomia delle regioni non solo provocherebbe una discontinuità sul piano economico, ma accentuerebbe le differenze già esistenti”. Lo afferma Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Affari Esteri. “L’autonomia così richiesta dalle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, nel commercio estero, nella cooperazione internazionale e nei rapporti con l’Unione europea, andrebbe pertanto ad alimentare -aggiunge- instabilità nei rapporti dello Stato italiano con il resto del mondo”.