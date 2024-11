Autonomia: Conte, ‘governo di dilettanti allo sbaraglio’**

agenzia

Roma, 15 nov. “La decisione della Consulta conferma che abbiamo un governo di dilettanti allo sbaraglio: non leggono la Costituzione e non conoscono il diritto europeo. Sull’autonomia c’è stata una sonora bocciatura così come il progetto albanese non è compatibile con il diritto europeo”. Così Giuseppe Conte a Terni. “L’autonomia è stata completamente smantellata. Esponenti di governo ora minimizzano ma è stata smantellata nei pilastri principali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA