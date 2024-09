Autonomia: De Priamo (Fdi), ‘da Pd solo propaganda, grazie a noi nessuno squilibrio’

agenzia

Roma, 18 set. “L’interpellanza presentata dal capogruppo del Pd in Senato Boccia ha avuto una puntuale ed esaustiva risposta dal ministro Giorgetti, il quale ha illustrato tutti i pesi e contrappesi del provvedimento che garantiscono la compatibilità dello stesso con la tenuta dei conti pubblici e la mancanza di elementi di aggravio verso le Regioni del mezzogiorno”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, membro della commissione Affari costituzionali del Senato.