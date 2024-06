Autonomia: Gasparri, ‘Fi determinante per garanzie per Sud’

agenzia

Roma, 20 giu. “Al Senato Forza Italia ha dato un contributo decisivo per migliorare la legge sull’autonomia e introdurre meccanismi di garanzia per il Sud. L’ho precisato in questi giorni e lo ribadisce giustamente il senatore Mario Occhiuto, che fece in Aula a nome del gruppo del senato di Forza Italia la dichiarazione di voto a favore del provvedimento, dopo aver dato un essenziale contributo al suo miglioramento. È talmente vero che ieri la mia dichiarazione ha ripreso letteralmente i concetti che il senatore Mario Occhiuto aveva espresso in Aula e che ci hanno portato a un voto favorevole, come oggi ribadisce il collega che ha seguito in maniera puntuale e attenta il provvedimento”. Lo ribadisce il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Pertanto le sue parole di allora, che ho fatto mie, e quelle di oggi. confermano come Forza Italia abbia fatto bene a votare a favore e quanto sia stata decisiva per introdurre meccanismi di garanzia. Il resto -aggiunge l’esponente azzurro- verrà nelle trattative tra Stato e Regioni, nel rispetto dei Lep e nelle decisioni da assumere alla luce di risorse che garantiscono delle prestazioni uguali per tutti. I problemi del Sud sono antichi e in molti casi ancora da risolvere. Non nascono con questa legge, anzi nascono con le normative precedenti e quelle esistenti. La sfida del futuro è quella proprio di superare alcune distanze”.