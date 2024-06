Autonomia: Guerra (Pd), ‘metodo Bignami? Risorse solo alle regioni amiche?’

agenzia

Roma, 12 giu “Questo provvedimento presenta gravi criticità nelle modalità di finanziamento introducendo tempi e criteri diversi tra regioni senza nessuna garanzia della tenuta complessiva. Cosa vuol dire criteri diversi? La risolverete con il metodo Bignami: se siete d’accordo con noi i soldi arrivano, se non siete d’accordo i soldi non arrivano. È questo il modello? Le regioni amiche avranno i soldi e prima degli altri a cui spetteranno invece le briciole?”. Lo ha detto la deputata democratica Cecilia Guerra in una alla Camera sull’Autonomia differenziata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA