Autonomia: Paita (Iv), ‘Meloni usa vittimismo mediatico per sfuggire a temi concreti’

agenzia

Roma, 25 giu. “Ancora una volta Giorgia Meloni utilizza i suoi videomessaggi come armi di distrazione di massa. Adesso usando toni vittimistici cerca di nascondere quanti danni farebbe la sua autonomia differenziata al nostro paese, creando scompensi ancora più gravi tra nord e sud in settori fondamentali come quello della sanità”. Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Meloni – prosegue Paita – probabilmente non ricorda più quando dai banchi dell’opposizione utilizzava la clava delle fake news per attaccare quelli che considerava nemici. Per quanto ci riguarda insistiamo nel contestare elementi di merito e ci piacerebbe avere risposte. Il piagnisteo mediatico non è dignitoso per la presidente del consiglio italiana. Si abbandoni la propaganda e si decida finalmente di concentrarsi sulle questioni reali”.

