Autonomia: Parrini (Pd), ‘Consulta conferma giustezza nostre obiezioni’

agenzia

Roma, 14 nov. “Nel corso di lunghi mesi di battaglia parlamentare e in decine e decine di incontri pubblici organizzati sul tema abbiamo sempre definito la legge sull’autonomia differenziata che il Governo Meloni ha proposto e imposto alle Camere una legge sbagliata e pericolosa”. Lo dichiara il senatore Dario Parrini, Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali.

“Nondimeno, specialmente in sede di discussione in Commissione Affari Costituzionali, abbiamo affermato fin dall’inizio che a nostro avviso alcune disposizioni rilevanti del progetto erano in netto contrasto con la Costituzione. La decisione della Corte Costituzionale annunciata oggi conferma la giustezza di gran parte delle nostre obiezioni di metodo e di merito”.