Autonomia: Pd, ‘da Tajani bandierine ma Sud ha già bocciato governo’

agenzia

Roma, 12 giu. “Informiamo il ministro Tajani che questa riforma non solo non sostiene il sud ma ne compromette definitivamente il destino. Sui Lep, l’unico modo per invertire la rotta e’ votare i nostri emendamenti. Con gli ordini del giorno non ci facciamo nulla. Il tema oggi non è solo quello di determinare i livelli essenziali delle prestazioni ma soprattutto garantirli, esattamente come chiede anche qualche presidente di regione del Sud espressione della destra, che evidentemente è stato scaricato dal proprio partito. Evitiamo di sventolare bandierine perché già con il voto alle europee il Mezzogiorno ha dimostrato da quale parte stare: contro l’autonomia e contro il governo di cui è rappresentante autorevole Tajani, bocciato nelle urne”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

