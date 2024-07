Autonomia: Sarracino (Pd), ‘battaglia senza ambiguità, no ai ma anche’

agenzia

Roma, 5 lug “Una settimana prima delle primarie il Pd era al 15%, oggi siamo l’unica vera grande alternativa a Giorgia Meloni. Essere il primo partito al sud non era scontato. Un successo dovuto a più fattori: una lista plurale e forte, una nostra una nostra proposta politica chiara, ma anche un governo contro il Mezzogiorno che ha cancellato il reddito di cittadinanza, bocciato il salario minimo, messo in campo l’autonomia differenziata”. Lo ha detto Marco Sarracino alla Direzione del Pd.