Autonomia: Todde, ‘governo alimenta scontro con Regioni, Sardegna contro ‘spacca Italia’**

Roma, 18 set. “La Sardegna, come anche Toscana, Puglia e Campania, continueranno la loro battaglia contro l’autonomia differenziata nonostante il governo decida di costituirsi direttamente nel giudizio. Una scelta che conferma la volontà da parte dell’esecutivo di alimentare lo scontro con le Regioni. La Sardegna ha presentato il ricorso nel solo interesse dei cittadini e restiamo in prima fila contro chi vuole spaccare l’Italia e indebolire la Sardegna. Non lo permetteremo”. Così la presidente della Regione Alessandra Todde all’Adnkronos, circa la decisione del governo, assunta nel Cdm di ieri, di intervenire ‘nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna’ nei confronti della legge sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

