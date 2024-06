Avs: Fratoianni, ‘Salis militante movimenti per diritto casa? Sto con lei’

agenzia

Roma, 21 giu. “Ilaria Salis rivendica la militanza nel movimento di lotta per il diritto alla casa? Mi ritrovo nelle battaglie per questo diritto, anche nelle occupazioni”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni oggi a ‘ZTL’ condotto da Francesco Borgonovo sulla FM di Giornale Radio.

“Questo movimento ha posto un problema, ossia la negazione del diritto all’abitare: rivendicare questo diritto deve essere superiore anche rispetto alla speculazione – ha aggiunto Fratoianni –. Viviamo in un Paese in cui la negazione dei diritti universali e fondamentali è diventata la norma, ci siamo abituati a tutto questo. E in nome di questa abitudine, ogni forma di ribellione è ricondotta nel circuito del penale, del reato. Mentre io penso che chi si batte, anche con modalità come queste, per porre e per risolvere un problema, andrebbe considerato in altro modo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA