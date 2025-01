Avvocato, ‘Yoon non parteciperà a prima udienza impeachment’

agenzia

'Per motivi di sicurezza'

SEUL, 12 GEN – Il presidente deposto della Corea del Sud, Yoon Suk-Yeol, non parteciperà alla prima udienza del suo processo di impeachment la prossima settimana per motivi di sicurezza: lo ha reso noto oggi il suo avvocato. Yoon ha rifiutato di essere interrogato per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale nel Paese e la scorsa settimana ha resistito all’arresto in un teso braccio di ferro tra le sue guardie e gli investigatori, dopo che la sua effimera presa di potere ha fatto precipitare la Corea del Sud nella peggiore crisi politica degli ultimi decenni. “Sono emerse preoccupazioni per la sicurezza e potenziali incidenti. Pertanto, il presidente non potrà partecipare al processo del 14 gennaio”, ha detto l’avvocato Yoon Kab-keun. “Il presidente è disposto a comparire in qualsiasi momento una volta risolti i problemi di sicurezza”, ha aggiunto. La Corte costituzionale ha fissato cinque date per il processo, dal 14 gennaio al 4 febbraio, che potranno svolgersi anche in sua assenza. Intanto, gli inquirenti preparano un nuovo tentativo di arresto dopo aver ottenuto un secondo mandato questa settimana. Yoon è indagato con l’accusa di “insurrezione” e, se verrà formalmente arrestato e condannato, rischia il carcere o addirittura la pena di morte.

