Azione: Costa verso Fi, ‘se Calenda aderisce al campo largo, non posso restare’**

agenzia

Roma, 13 set. Da mesi si parlava di una sua insofferenza nei confronti della linea politica di Azione, soprattuto sul fronte della giustizia. In queste ore le voci di un addio di Enrico Costa al partito di Carlo Calenda, in direzione Forza Italia, sono diventate più forti, alimentate dall’indiscrezione su un incontro riservato e decisivo con Antonio Tajani, numero uno azzurro. Interpellato in proposito, il deputato di Az preferisce ”’non commentare i retroscena ormai quotidiani” e ribadire che il suo ”pensiero lo conoscono tutti, ma proprio tutti: l’ho sempre espresso senza filtri e in modo netto, sia nelle sedi di partito, sia all’esterno…”.

Costa, piemontese di Cuneo, classe ’69, avvocato, figlio d’arte (di Raffaele Costa, liberale ed ex ministro), ex parlamentare di Forza Italia poi del Pdl, ora con Calenda, non vuole aggiungere altro, ma tutti scommettono che il ‘ritorno in azzurro’, se non è oggi, è questioni di qualche giorno. Raccontano, infatti, apprende l’Adnkronos, che con chi ha avuto di parlargli in queste ore si sarebbe sfogato così: prima di qualsiasi decisione aspetto di vedere cosa farà Azione: una cosa è certa, se aderirà al campo largo, io non ci vado…