Azione: fonti, ‘contro autonomia e premiarato ma battaglia in aula, non nelle piazze**

agenzia

Roma, 13 giu. Azione non parteciperà alla manifestazione indetta dalle altre opposizioni per martedì prossimo a Roma contro autonomia e premierato. A quanto si apprende da fonti del partito, la posizione di Azione è “contro premierato e autonomia senza se e senza ma”, ma linea del partito guidato da Carlo Calenda è quella di preferire alla “modalità della piazza” quella della battaglia in Parlamento. “Preferiamo restare in Aula e intervenire in Parlamento per ribadire al governo l’aberrazione del premierato e la presa in giro dell’autonomia”.

