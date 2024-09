Banche: Urso, ‘Tajani? Nessuno ha mai parlato di tassa sugli extraprofitti…’**

agenzia

Siracusa, 22 set. “Nessuno ha mai parlato di tassa sugli extraprofitti. Siamo culturalmente contrari a misure di questo tipo”, ma si è parlato ” di contributo da parte di chi ha avuto maggiori profitti negli ultimi anni, negli ultimi due anni”. Così, all’Adnkronos, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso commentando, a distanza, le parole del vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. “Forza Italia è contraria a qualsiasi tassa sugli extraprofitti. Si danneggerebbero le banche di prossimità e si creerebbe incertezza sui mercati a danno dell’Italia. Si crei un tavolo con le banche per concordare soluzioni utili ai conti pubblici”, ha scritto oggi Tajani su X.