Bari: ‘Lavoro, valore, identità’, il 18 ottobre convegno del Movimento per Giustizia Art.3 Ets

Palermo, 10 ott. Il prossimo 18 ottobre, a partire dalle ore 9, a Bari presso il Teatro Kursaal Santalucia si terrà il Convegno “Lavoro, Valore, Identità” organizzato dal Movimento per Giustizia Art.3 ETS. La partecipazione ai lavori dell’intera giornata è libera e gratuita con obbligo di iscrizione al link https://crzpnir56n4.typeform.com/to/M3T25A2o. “Affrontare il tema del lavoro diventa ogni giorno più arduo: si corre il rischio di attingere esclusivamente dal piano teorico e filosofico, entrando in analisi che poco si addicono a un concetto che si riteneva talmente concreto da fondarvi la nostra Costituzione, salvo poi ritrovarlo, nel nostro quotidiano, trasformato in qualcosa di immateriale, intangibile, astratto- si legge in una nota -Eppure non è possibile non affrontare il problema, per troppo tempo abbandonato alla devastante usurpazione della retorica della politica che vede il suo naturale nefasto epilogo in un inconsistente quanto vacuo accapigliarsi, scevro dalla volontà di definire un reale e chiaro quadro di azione rispetto a quanto possa e debba essere realizzato”.