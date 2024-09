Berlusconi: Bergamini, ‘sua lezione libertà mai come ora attuale’

agenzia

Roma, 29 set. “In questo giorno, Silvio Berlusconi, il nostro presidente, avrebbe compiuto 88 anni. Sul piano umano, è ancora intenso quel sentimento espresso da tantissimi italiani che vedono in lui un modello per quanto di grande e meraviglioso ha realizzato nella sua vita. Sul piano politico, invece, la sua lezione, fondata sulla libertà come fulcro di realizzazione della persona, di tenuta della società e stabilità internazionale è mai come ora attuale”. Lo dice Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia.