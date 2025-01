Biden,monito ai funerali di Carter contro odio e abuso di potere

agenzia

Il messaggio lanciato alla presenza di Donald Trump

WASHINGTON, 09 GEN – Joe Biden ha messo in guardia contro “l’odio” e “l’abuso di potere” nel suo elogio funebre alle esequie di stato di Jimmy Carter, a cui hanno partecipato tutti e cinque i presidenti viventi, incluso il futuro commander in chief Donald Trump. “Abbiamo l’obbligo di non dare all’odio alcun porto sicuro e di opporci… al più grande peccato di tutti, l’abuso di potere”, ha detto Biden, che lascerà la Casa Bianca il 20 gennaio.

