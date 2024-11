Bologna: De Cristofaro (Avs), ‘parole La Russa stupiscono visto suo ruolo’

agenzia

Roma, 11 nov. “Stupiscono le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Non è la sinistra che deve recidere il legame con i movimenti sociali e antifascisti, è la destra che deve fare i conti con il suo passato e chiudere con le organizzazioni neofasciste che proprio a quel passato buio si ispirano”. Così afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“Come al solito da La Russa due pesi e due misure: si indigna per la manifestazione dei centri sociali, mentre difende la piazza dell’estrema destra di Casapound e della Rete dei Patrioti. Dove, guarda caso, i leader neofascisti hanno dato ordini ai funzionari responsabili dell’ordine pubblico. Come non dice niente sul comportamento della Prefettura che prima lancia l’allarme su possibili incroci tra antagonisti e ultradestra chiedendo di spostare la manifestazione della destra estrema in periferia e fuori dal centro storico bolognese, per poi cambiare linea”.