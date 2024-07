Borsa: Europa sale, effetto Biden, tiene Francoforte (+0,5%)

agenzia

Milano e Parigi le migliori (+0,6%), Francoforte (+0,5%)

MILANO, 22 LUG – Borse europee positive dopo l’addio alla corsa per le presidenziali Usa annunciato da Joe Biden che riapre la partita sul voto di novembre. Si assesta Francoforte (+0,5%) a seguito della sospensione dagli scambi d Varta, che con un calo dell’80% aveva affondato il listino tedesco in apertura. Milano e Parigi (+0,6%) sono le migliori, seguite da Londra (+0,35%) e Madrid (+0,19%). In calo i rendimenti dei titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che si assesta a 130 punti. In rialzo il greggio (Wti +0,34% a 80,4 dollari al barile), mentre cedono sia l’oro -0,44% a 2.407 dollari l’oncia), sia il gas (-2,89% a 31,24 euro al MWh). Stabile il dollaro a 0,91 euro e 0,77 sterline. I future Usa sono in rialzo. Sui listini pesa Ryanair (-11,92%) dopo la trimestrale, mentre Varta, che ha annunciato un riassetto finanziario, è sospesa dopo un crollo iniziale dell’80%. Tra i possibili soccorritori del produttore tedesco di batterie ci sarebbe Porsche (+1,48%), la holding a monte di Volkswagen (+0,62%) e Porsche Automobil (+1,01%). Acquisti sui bancari Fineco (+6,6%) su ipotesi di un interesse di alcuni fondi di private equity e del colosso svizzero Zurich (-0,85%). Bene anche Mps (+1,6%), Bper (+1,59%), Sabadell (+1,3%), Unicredit (+1,27%) in attesa della trimestrale tra 2 giorni, e Banco Bpm (+1,2%).

