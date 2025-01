Borsa: l’Europa è positiva ma cauta, Milano si appiattisce

agenzia

Il gas e il petrolio in rialzo. Bene l'euro, lo spread è stabile

MILANO, 30 GEN – Le Borse europee confermano il passo positivo, pur limando con l’avvio di Wall Street dopo il pil, i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e il taglio atteso della Bce. Lo stoxx 600 oltrepassa il mezzo punto percentuale di rialzo, con Milano che però si appiattisce frenata dal crollo di StM (-8,79%) che paga conti in calo e stime sotto le attese. Deboli i bancari mentre scendono i rendimenti dei titoli di Stato. Il btp decennale cala al 3,58%. Lo spread con il bund resta piantato a 108 punti. Iveco (+3%) è sempre in vetta al Ftse Mib che tiene i 36mila punti. Tra le altre Piazze Francoforte registra un cauto +0,16% . Parigi resta in luce con il Cac 40 a +0,66%. Quanto alle commodity il gas conferma i 52 euro al megawattora con un rialzo del 2%. Sale anche il petrolio con il wti che sfiora i 73 dollari (+0,45%). Il brent è a ridosso dei 77 dollari (+0,44%). L’euro si apprezza sul dollaro con il quale scambia a 1,0424.

