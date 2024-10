Borsa: Milano cauta +0,33% con l’Europa guarda alle trimestrali

agenzia

Mentre si avvicinano le elezioni Usa

MILANO, 29 OTT – Piazza Affari (+0,33%) si mantiene in cauto rialzo al pari delle altre Borse europee in una seduta dominata dalle trimestrali tra le quali la più attesa stasera negli Usa è quella di Alphabet-Google che apre le danze dei 7 big tecnologici. Si guarda anche alle prossime elezioni Usa in un mercato che pare assegnare maggiore probabilità di successo a Donald Trump come dimostrerebbe la salita del rendimento del Treasury decennale. Il cambio del dollaro resta invece poco mosso. Risale intanto sopra i 73 dollari al barile il greggio dopo lo scivolone di ieri del 6% legato alla ‘normalizzazione’ dello scontro fra Israele e Iran. A Milano svetta Iveco (+2,66%) sulle ipotesi di trattative di Leonardo (+0,41%) per acquisire Iveco Defence. Sul podio Tenaris (+2,42%) e Intesa (+1,26%) tallonate a distanza da Campari (+0,9%), che diffonde a mercati chiusi i conti. Lo stesso farà Moncler (+0,3%). Poste si muove in linea con l’indice principale (+0,34%) e in fondo al paniere principale di trovano Erg (-1%), Stellantis (-0,6%) e Diasorin (-0,48%). Tra i titoli minori resta in luce Basicnet (+2,5%) dopo il rally di lunedì sulla scia dell’ingresso di Permira nel capitale di K-Way. Fra le società che hanno diffuso i conti stamane in Europa a brillare è Hsbc (+4,2%) alla Borsa di Londra (+0,11%) soprattutto per il buyback da 3 miliardi di dollari. Parigi intanto guadagna lo 0,28% e Francoforte lo 0,24 per cento mentre i futures di Wall Street sono passati in leggero calo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA