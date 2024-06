Borsa: Milano prosegue in rialzo, bene Enel e Diasorin

agenzia

In ordine sparso le banche. Spread Btp-Bund a 132 punti

MILANO, 05 GIU – La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce Enel (+1,3%) e Diasorin (+1,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 132 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,87%. Il calo del prezzo del gas spinge le utility. Salgono A2a (+1,2%), Hera (+1,1%) e Snam (+1%). Nel listino principale bene anche Poste (+1%), Stellantis (+0,9%) e Stm (+0,8%). Seduta positiva per Tim (+0,2%), alle prese con le vicende della cessione della Rete e nel giorno in cui Fastweb ha annunciato la vendita della quota di FiberCop a Kkr. In ordine sparso le banche con Unicredit (+0,2%) e Intesa (+0,1%) in moderato rialzo mentre sono in calo Fineco e Banco Bpm (-0,5%) e Bper (-0,1%). Poco variata Mps (-0,04%). In fondo al listino Prysmian (-0,6%) e Cucinelli (-0,4%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA