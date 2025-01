Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,25%)

agenzia

Pesa calo retribuzioni, yen si rivaluta su dollaro ed euro

TOKYO, 10 GEN – La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in calo, dopo i dati che riguardano l’andamento delle retribuzioni in Giappone (malgrado il calo più contenuto rispetto alle stime) e la chiusura mista del mercato azionario statunitense. In apertura l’indice di riferimento Nikkei cede lo 0,25% a quota 39,506.83, con una perdita di 98 punti. Sul fronte valutario lo yen guadagna leggermente terreno sul dollaro a un valore di poco superiore a 158 e sull’euro a 162,70.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA