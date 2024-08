Br: Mollicone (Fdi), ‘arresto Bertulazzi potrà portare nuove evidenze su caso Moro’

agenzia

Roma, 30 ago. “L’arresto del brigatista Leonardo Bertulazzi, latitante dal 1980 e mai presentatosi al processo, potrà portare nuove evidenze nell’indagare sull’esatta ubicazione di Moro durante il sequestro. Bertulazzi era componente della colonna ‘genovese’ delle Br, che organizzò logisticamente e militarmente il sequestro Moro”. Così dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

“La commissione Moro 2, presieduta dal dem Fioroni – continua -, ha già evidenziato, utilizzando perizie scientifiche, che il covo di Montalcini non sarebbe stato utilizzato per la detenzione e l’uccisione. Moro è stato ritrovato con un tono muscolare perfetto, cosa che il piccolo covo di Montalcini non avrebbe permesso, come emerso anche dal lavoro di Maria Antonietta Calabrò e Giuseppe Fioroni descritto nel libro ‘Moro, il caso non è chiuso’. Dalle perizie dei carabinieri, poi, che hanno simulato l’esecuzione nel box di via Montalcini si è giunti alla conclusione che sarebbe stato impossibile farlo senza essere scoperti, anche in mancanza dello spazio fisico necessario”.