Brescia: interrogazione Pd a Piantedosi su trattamento attiviste in questura

Roma, 14 gen. Il gruppo del partito democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro degli interni Piantedosi per conoscere nei tempi più rapidi possibili, quanto realmente accaduto nella questura di Brescia, non essendo possibili zone d’ombre o incertezze in una situazione di tale importanza”.

L’interrogazione firmata dal deputato democratico bresciano Gian Antonio Girelli insieme al responsabile nazionale sicurezza del Pd, Matteo Mauri e al deputato Matteo Orfini sottolinea come “notizie di stampa riportano la denuncia di un’attivista di di Extinction Rebellion che insieme con Ultima Generazione e un gruppo Pro Palestina aveva partecipato ad un presidio davanti la sede di Leonardo, a Brescia. Secondo quanto si legge sui media la giovane attivista avrebbe accusato le forze dell’ordine di averle chiesto di spogliarsi e di fare degli squat. La ragazza avrebbe rifiutato ma, sempre secondo i media, avrebbe anche affermato che alcune compagne avrebbero obbedito per paura. La questura di Brescia ha smentito quanto denunciato, sostenendo di aver “svolto le proprie attività di indagine e d’ufficio secondo le modalità consone del rispetto dei diritti e della dignità delle persone”.