C.destra: l’addio di Gelmini a Calenda, per ora al Misto, voci su passaggio a ‘Noi Moderati’**

agenzia

Roma, 17 set. La voce su un possibile addio ad Azione girava da un po’. Oggi è arrivata la conferma: Mariastella Gelmini lascia il partito di Carlo Calenda e ad ufficializzare il ‘distacco’ è lei stessa con una nota, a pochi giorni da un altra ‘defezione’, quella di Enrico Costa (passato con Forza Italia). ”Il mio percorso in Azione si conclude oggi”, annuncia l’ex ministra che spiega: ”Ho avuto con Calenda un confronto sereno e leale e per quanto mi riguarda la stima e la gratitudine nei suoi confronti restano immutati”, ma “le scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa (nel luglio 2022) vanno in una direzione che non posso condividere perché significativamente diversa da quella originaria”.

All’ex ministra non è andata giù la scelta di un’alleanza di Az con M5S e Avs in vista delle prossime regionali, il cosiddetto campo largo. Da qui la decisione di andare via: per ora la senatrice si iscriverà al Misto di palazzo Madama, poi si vedrà ma i rumors sempre più insistenti assicurano che ormai l’ex portavoce di Azione approderà a ‘Noi Moderati’, la formazione politica di centrodestra che sostiene il governo Meloni ed è guidata da Maurizio Lupi.