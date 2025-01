C.sinistra: Magi, ‘strada Franceschini percorribile ma occhio a scelte Meloni su Rosatellum’

agenzia

Roma, 24 gen “Le osservazioni di Franceschini, come sempre, sono perspicaci e utili. Ricordo che, nella storia recente, quello di cui parla lui è avvenuto nel 2018 quando nacque il governo gialloverde con forze politiche che non avevano condiviso nemmeno un accordo tecnico-politico sui collegi uninominali”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa, commentando la proposta contenuta nell’intervista di Dario Franceschini sulle alleanze nel centrosinistra.

“E’ una strada percorribile, sicuramente di lettura minimale del vincolo che lega forze che decidono di presentare candidati comuni nei collegi uninominali e che enfatizza l’aspetto proporzionale del Rosatellum, una pessima legge che mischia proporzionale e maggioritario”, spiega all’Adnkronos Magi.