Calcio: Antoniozzi (Fdi), ‘grazie maestro Eriksson, da oggi una lacrima in più in Paradiso’

Roma, 26 ago. “Da laziale ti dico grazie per avermi rifatto vivere la gioia dello scudetto, da uomo che ama il calcio ti dico doppiamente grazie per il tuo stile e la tua sportività. Da oggi c’è una lacrima in più che scende dal Paradiso ma torneremo tutti quanti a invocare il tuo nome, già dalla prossima partita contro il Milan”. Lo scrive sui social a proposito della morte di Sven Goran Eriksson, il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

