Calcio: Atalanta; striscione per Palomino allo stadio

Il difensore argentino svincolato dopo mesi fuori rosa

BERGAMO, 05 LUG – I tifosi dell’Atalanta hanno voluto salutare a modo loro José Palomino, svincolatosi il 30 giugno scorso dopo 225 presenze e 9 gol nell’Atalanta in sette stagioni. Nella notte, infatti, è stato appeso uno striscione alle scale della Curva Nord del Gewiss Stadium di Bergamo, riportante il motto che campeggia sul colletto delle maglie: “La maglia sudata sempre. Grazie Palomino”, con firma 1907, l’anno di fondazione della società. Il difensore argentino, 34 anni, non era più stato convocato dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia a Firenze il 3 aprile scorso, finendo praticamente fuori rosa. L’ultima partita disputata delle 6 nella stagione 2023-2024 risale al 27 gennaio in casa con l’Udinese. Palomino, risultato positivo al clostebol durante un controllo della Nada (l’autorità nazionale antidoping) in ritiro, era anche rimasto sospeso dall’attività dal 26 luglio al 7 novembre 2022 per essere poi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping.

