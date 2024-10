Calcio: Baku e Madrid vogliono ospitare finale di Champions 2027, 4 candidature per le donne

agenzia

Roma, 23 ott. La finale di Champions League maschile del 2027 si terrà a Baku o Madrid, mentre ci sono quattro offerenti per la finale femminile, come ha dichiarato la Uefa. La finale maschile si sarebbe dovuta svolgere originariamente a Milano, ma la città italiana non ha potuto garantire che la ristrutturazione dello stadio di San Siro e dell’area circostante sarebbe stata completata in tempo. Ora l’Azerbaijan con lo Stadio Olimpico di Baku e la Spagna con l’arena di casa dell’Atletico Madrid, l’Estadio Metropolitano, hanno dichiarato il loro interesse.