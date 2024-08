Calcio: Fiorentina, Attesa per Gudmundsson, addio a Nzola

agenzia

L'attaccante angolano vicino al prestito in Francia al Lens

FIRENZE, 07 AGO – Il blitz dell’Atalanta con il Genoa per Mateo Retegui ha congelato al momento la trattativa della Fiorentina con il club ligure per Albert Gudmundsson. I contatti restano aperti e ben avviati, la società viola ha offerto per l’attaccante islandese una cifra intorno ai 25 milioni fra prestito oneroso e obbligo di riscatto a determinate condizioni più una percentuale sulla futura rivendita, ma adesso il Genoa ha la priorità di cercare alternative per il proprio attacco. Di qui l’attuale situazione in stand-by che però non sembra al momento minare la fiducia della Fiorentina nel buon esito dell’affare nonostante le numerose complicazioni e i tanti cavilli da definire, riguardanti anche e soprattutto la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto il giocatore. Intanto il club di Commisso, preso atto delle intenzioni di Nico Gonzalez finito nel mirino della Juventus, è in attesa di un’offerta concreta, non inferiore ai 30 milioni di euro: l’argentino nel frattempo si sta allenando a parte al Viola Park, come pure altri giocatori aggregati di recente. L’attesa riguarda poi anche la trattativa per Tennar Tessmann che pareva ben avviata con tanto di accordo già definito sia con il Venezia che con lo stesso centrocampista, ma è stata frenata ad ora dalle richieste ritenute eccessive degli agenti per le commissioni: per la mediana continuano ad essere monitorati pure Lovric dell’Udinese e Bove della Roma. Oltreché sugli acquisti, quanto mai urgenti e necessari per colmare le lacune di una rosa a tutt’oggi incompleta, la Fiorentina deve lavorare anche sulle cessioni di quei giocatori (e non solo pochi) ritenuti fuori dai piani, fra questi l’attaccante M’Bala Nzola ormai ad un passo dal trasferimento in Francia, al Lens, in prestito con diritto di riscatto intorno ai 9 milioni di euro. Nel frattempo Raffaele Palladino sta continuano la preparazione in vista dell’ultima amichevole di pre-campionato in programma sabato alle 15,30 in Germania contro il Friburgo. La gara verrà trasmessa in diretta da Dazn.

