Calcio: moglie Paolo Rossi, ‘Di Bartolomei? Uomo di grandi valori e capitano vero’

Roma, 30 mag. “Trenta anni dalla scomparsa di Agostino Di Bartolomei? Non lo conoscevo personalmente ma tramite il ricordo di Paolo, mio marito, che raccontava di un professionista di talento, protagonista di un calcio romantico che oggi non esiste più. Il calcio di Paolo che nasceva dai campetti improvvisati o dall’oratorio. Parlava di Agostino come un uomo di grandi valori, un capitano vero, un leader silenzioso ma che sapeva fare rumore”. Sono le parole di Federica Cappelletti, moglie del compianto Paolo Rossi e presidente della Divisione Serie A calcio femminile, all’Adnkronos, su Agostino Di Bartolomei ex giocatore della Roma a 30 anni dalla sua scomparsa.

