Calcio, PlanetPay365 premia la passione: via ai due concorsi dedicati ai tifosi di Torino e Fiorentina

agenzia

– Dal 24 gennaio i supporter delle due squadre potranno accedere al contest che mette in palio regali unici ed esperienze esclusive Roma, 24 gennaio 2025 – Due nuovi entusiasmanti concorsi dedicati ai tifosi del Torino e della Fiorentina. E’ l’iniziativa pensata dalla piattaforma multiservizi PlanetPay365 per celebrare la partnership di lunga data con i due club di Serie A e l’attaccamento ai propri colori delle due tifoserie, a cui verranno offerte esperienze uniche e premi esclusivi.

Il concorso dedicato ai tifosi del Torino – denominato “Vinci un’emozione granata” – sarà valido dal 24 gennaio al 31 maggio 2025. I partecipanti avranno la possibilità di vincere una delle 10 magliette autografate della stagione granata e di vivere un’emozione unica con un’esperienza a bordo campo all’Olimpico Grande Torino, prima della partita Torino-Milan del 23 febbraio.