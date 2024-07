Calcio: Tavolo Figc-Leghe, niente accordo, si va verso modifica dello statuto**

agenzia

Roma, 22 lug. Non c’è l’accordo tra la Figc e le Leghe e si va verso la modifica dello Statuto con possibile e conseguente slittamento della assemblea elettiva del 4 novembre, probabilmente a febbraio, con i nuovi pesi. La richiesta della Lega Serie A, a quanto si apprende, è di avere una quota di peso elettorale maggiore insieme al diritto di intesa e questo porterà alla convocazione di una assemblea per la modifica dello statuto (che potrebbe tenersi proprio il 4 novembre), come richiesto dal presidente federale Gabriele Gravina che ha proposto di discutere le modifiche in Assemblea scegliendo la strada del confronto assembleare. Il tema della modifica verrà portato al Consiglio federale di lunedì 29 luglio.

