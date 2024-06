Calcio: Zola,Serie C sia palcoscenico e palestra per giovani

agenzia

Giocatori devono poter fare esperienze ed errori

MILANO, 03 GIU – “Il nostro calcio ha bisogno di un palcoscenico dove i giocatori possano fare le loro esperienze, i loro errori e imparare da essi. Il campionato di Serie C era allora un grandissimo palcoscenico e una grandissima palestra per i giovani e lo è tutt’ora”: lo dice il vicepresidente della Serie C Gianfranco Zola alla ‘Notte della C’, serata dedicata al lancio del nuovo logo della Serie C alla Triennale di Milano.

