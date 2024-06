Camera: M5S a Fontana, ‘rimuovere Mollicone da presidenza Commissione Cultura’

agenzia

Roma, 18 giu. “Abbiamo appena inviato una lettera ufficiale al presidente della Camera Lorenzo Fontana per chiedere di attivarsi con ogni iniziativa utile a rimuovere Federico Mollicone dal suo incarico attuale di presidente della commissione cultura”. Così in una nota i deputati M5s in commissione Cultura alla Camera Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato. “Mollicone -proseguono i deputati M5S- è stato uno dei protagonisti dell’aggressione squadrista ai danni di Leonardo Donno, tanto che gli è stata irrogata dall’Ufficio di Presidenza la sanzione della censura con interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo di sette giorni”.