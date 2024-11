Campania: Borghi (Iv), ‘suicida il no al terzo mandato di De Luca’

agenzia

Roma, 11 nov. “Penso francamente che l’interpretazione delle leggi a targhe alterne, a seconda delle opportunità e condita da un insopportabile moralismo e da una pretesa di superiorità etica che non esiste, sia inaccettabile. Non capisco perchè a De Luca non sia giusto concedere ciò che il Pd concesse in Emilia Romagna a Vasco Errani, che si fece il suo terzo mandato diretto nel 2010 in totale e applaudita deroga allo Statuto del Pd, e facendo anche scuola sul piano giuridico creando un precedente al quale giustamente oggi De Luca si appella. Questa idea secondo la quale per gli amici le norme si interpretano e per i nemici si applicano è francamente insostenibile. Oltre che essere politicamente suicida”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, in una intervista a CronacheDi.