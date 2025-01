Carburanti: Boccia, ‘aumento accise senza passare dal Parlamento’

agenzia

Roma, 23 gen. “Nel solito modo furbesco il governo, dopo aver negato per settimane di volerlo fare, aumenta le accise sul diesel. Con la scusa del famoso riallineamento della tassazione, in commissione Finanze, la maggioranza dà l’ok ad un parere al decreto legislativo che deve rivedere le disposizioni in materia di accise che ‘prevede un tendenziale riavvicinamento, nella misura compresa tra 1 e 2 centesimi di euro, delle aliquote dell’accisa applicata al gasolio e alla benzina’ che verrà attuato attraverso un decreto interministeriale, che quindi non passerà dal Parlamento. Siamo di fronte ad un governo che prima grida che non aumenterà le tasse e poi, disperato, per racimolare risorse non esita ad aumentarle agli automobilisti e alle imprese”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA